Технологию, которая имитирует человеческий голос, показали 14 февраля, научив признаваться в любви. Ее просто невозможно отличить от реального человека.
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Новый уровень искусственного интеллекта
- В опубликованном ролике снялась настоящая актриса, но ее монолог полностью сгенерировали алгоритмы.
- В видео девушка разговаривает со зрителем и признается ему в любви, однако в конце сообщает, что на самом деле ее "не существует".
- В Sonantic рассказали, что за последние несколько месяцев существенно повысили реалистичность голоса. Этого достигли благодаря добавлению небольших естественных пауз, вздохов и других связей между словами.
- Проще говоря, реальный человек говорит не просто с интонацией, которую и раньше могли копировать, а с разнообразными дополнительными звуками и паузами, которые мы считываем, но не замечаем.
Демонстрация работы искусственного интеллекта: видео
Искусственный голос на видео звучит вполне естественно и очень реалистично, особенно вздох и смех, которые прекрасно вписаны в ее речь. Вот почему это так удивляет, когда она вдруг признается: "Я не настоящая. Я никогда не рождалась. И я никогда не умру. Потому что я не существую".
- Разработчики также продемонстрировали интерфейс программы, которая используется для генерирования голоса.
- В ней можно регулировать темп речи, изменять интонацию, скорость и стиль, а также добавлять вспомогательные звуки между словами.