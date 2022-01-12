Как заявили в Gravity Industries, разработка позволяет перемещаться к месту происшествия за несколько минут по любой местности. Во время теста основатель компании Ричард Браунинг пролетел по горной тропе и доставил плазму крови в ущелье солдату, который изображал раненого.

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Что известно

Реактивный костюм оснащен пятью газотурбинными двигателями мощностью 1050 лошадиных сил и тягой в 144 килограмма.

Jet Suit позволяет пролетать расстояние в пять километров от трех до четырех минут в зависимости от ландшафтных и погодных условий.

Время полета, к сожалению, не впечатляет. Он может длиться до четырех минут, но чаще всего от одной до трех, в зависимости от условий.

Эти серьезные ограничения компенсируются другими преимуществами костюма: его скорость более 80 километров в час и он способен поднять пилота на высоту до 3,5 тысячи метров.

Аппарат может приземляться на небольшой площади.

Как проходили испытания: видео

В дополнение к военному применению Gravity Industries считает, что реактивные костюмы имеют потенциал для поисково-спасательных миссий в суровой местности. Основатель Gravity Industries рассказал, что костюм подходит для различной местности, в том числе гор, ущелий и лесов.

Издание NewAtlas сомневается, что у реактивного костюма есть будущее в плане спасательных операций, ведь доставить ту же плазму крови можно легко с помощью дрона. Кроме того, использование изобретения предполагает отдельное обучение парамедиков.

Gravity Industries представила реактивный ранец еще в 2017 году. Компания продает их по цене в 438 тысяч долларов.