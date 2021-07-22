Развлекательный сайт 9GAG открыл в Гонконге музей мемов

Соцсеть 9GAG, в которой пользователи делятся собственным или найденным в интернете шутками и мемами, открыла временный музей в торговом центре Гонконга. Выставка посвящена истории и культуре мемов и продлится до 5 сентября.

Пользователи сайта 9GAG смогут стать автором экспоната, если выиграют в конкурсе. Для этого до 9 августа необходимо придумать собственный мем. Пятеро победителей получат приз в 100 долларов.

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Что показывают в музее

В музее мемы представлены как в физическом, так и в цифровом виде.

Некоторые из них нашли новую интерактивную форму: например, их можно увидеть с помощью технологии дополненной реальности или понюхать из специальных колб.

Также есть зоны с хронологией по годам и примерами локальных шуток из разных стран.

Музей мемов / Фото Cui Junliang

Специально для музея 9GAG совместно с K11 создали несколько эксклюзивных экспонатов: настольную игру "Эти мемы не принадлежат мне" и коллаж "Мы влюблены в мемы". Последний в виде NFT продали одному из пользователей на аукционе.

На выставке также доступны фотобудка, которая превращает посетителей в героев мемов, автомат с коллекционными карточками и лазерная тату-машинка, которая делает временную татуировку.