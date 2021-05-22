Развитие экстремистских группировок подчиняется математическому уравнению – ученые

Исследователи из США проанализировали развитие террористических организаций и пришли к выводу, что все они подчиняются математическим законам. Выводы наблюдений надеются использовать для профилактики экстремизма.

Предотвращение террористических угроз в режиме онлайн имеет важное значение для служб безопасности всего мира. Работа уже опубликована в журнале Scientific Reports.

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Математическая формула экстремизма

Чтобы узнать, есть ли в развитии таких группировок какие-то закономерности, ученые из Университета Джорджа Вашингтона проанализировали различные характеристики экстремистских движений.

Внимание сосредоточили на одной из таких групп, которая называется "движение Бугалу" и сейчас является достаточно слабой.

Она относится к ультраправым антиправительственным экстремистским группировкам в США.

В итоге движение сравнили со всем известной организацией ИГИЛ.

Исследователи проанализировали рост экстремистских группировок, количество онлайн-сторонников и другие параметры.

Выяснилось, что развитие таких движений подчиняется одному математическому закону – уравнению ударной волны.

Как минимум ранняя динамика подобных онлайн-сообществ следует в одном и том же математическом порядке, несмотря на кардинально разную идеологию, резкие различия в культуре и географии обоих группировок.



Уравнение ударной волны / Фото phys.org

Полученные данные, по мнению ученых, можно использовать для противодействия онлайн-экстремизму. Для этого планируется привлечь социальные сети, которые путем определенных мер способны воспрепятствовать возникновению и нарастанию "волны".