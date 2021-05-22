Предотвращение террористических угроз в режиме онлайн имеет важное значение для служб безопасности всего мира. Работа уже опубликована в журнале Scientific Reports.
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Математическая формула экстремизма
Чтобы узнать, есть ли в развитии таких группировок какие-то закономерности, ученые из Университета Джорджа Вашингтона проанализировали различные характеристики экстремистских движений.
- Внимание сосредоточили на одной из таких групп, которая называется "движение Бугалу" и сейчас является достаточно слабой.
- Она относится к ультраправым антиправительственным экстремистским группировкам в США.
- В итоге движение сравнили со всем известной организацией ИГИЛ.
- Исследователи проанализировали рост экстремистских группировок, количество онлайн-сторонников и другие параметры.
Выяснилось, что развитие таких движений подчиняется одному математическому закону – уравнению ударной волны.
Как минимум ранняя динамика подобных онлайн-сообществ следует в одном и том же математическом порядке, несмотря на кардинально разную идеологию, резкие различия в культуре и географии обоих группировок.
Уравнение ударной волны / Фото phys.org
Полученные данные, по мнению ученых, можно использовать для противодействия онлайн-экстремизму. Для этого планируется привлечь социальные сети, которые путем определенных мер способны воспрепятствовать возникновению и нарастанию "волны".