Как сообщают так называемые "журналисты" в россии, местный рынок покинули ведущие поставщики оборудования – Cisco, Ericsson, Nokia и даже китайская Huawei. Кроме того, наиболее подходящий для 5G частотный диапазон занят силовыми ведомствами.

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россия без 5G

С частотами проблема меньше. Как заявляют эксперты в области мобильных телекоммуникаций, диапазон 24,25-27,5 гигагерца Государственная комиссия по радиочастотам планирует предоставить в 2023 году. Однако это предложение не устраивает компании, заинтересованные в развитии технологии. Оптимальным для 5G они называют "Золотой диапазон" 3,4-3,8 гигагерца, который используют военные, а то, что предлагает Минцифры, называют малопригодным для построения сети общего пользования.

Что касается оборудования, то здесь прогнозы экспертов еще пессимистичнее. По их словам, отсутствие оборудования не удастся преодолеть параллельным импортом. Регулятор при этом требует, чтобы оборудование было отечественным. По словам аналитика MForum Analytics Алексея Бойко, в феврале 2021 года "Ростех" заявил о создании "первой отечественной базовой станции LTE-Advanced операторского класса". Однако там фактически разработаны только некоторые элементы, нет серийного выпуска, а в конструкции используются зарубежные компоненты. Также остается вопрос цены.

И наконец – потребность в программном обеспечении, новых базовых станциях, инфраструктуре и другом. Все это нельзя получить через параллельный импорт.