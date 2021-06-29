Пентагон считает НЛО угрозой нацбезопасности: новый отчет национальной разведки США

В конце прошлой недели Управление национальной разведки США опубликовало отчет о неопознанных летающих объектах, сообщения о которых поступали в период с 2004 по 2021 год. Отчет не содержит вывода о внеземном происхождении НЛО. В нем приведены 144 сообщения о замеченных UAP (unidentified aerial phenomena – неопознанные воздушные явления), поступивших в основном, от военных летчиков.

Отчет под названием "Предварительная оценка: неопознанные воздушные явления" представляет собой короткую девятистраничную версию более объемного секретного документа, предоставленного работником службы национальной разведки комитетам Конгресса США.

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Что сказано в отчете о UAP

В документе дается оценка "угрозы, исходящей от неопознанных воздушных явлений, и прогресса, достигнутого Целевой группой Министерства обороны по неопознанным воздушным явлениям в понимании этой угрозы".

Что примечательно, исследователи пришли к выводу, что "несколько UAP, похоже, демонстрируют передовые технологии".

Более того, доклад фактически подтверждает, что UAP действительно реальны и материальны.

Большинство неопознанных воздушных явлений, вероятно, действительно являются физическими объектами, учитывая тот факт, что большинство [...] были зафиксированы несколькими датчиками,

– говорится в документе.

Как сообщали очевидцы, были случаи, когда UAP оставались неподвижными, несмотря на сильный ветер, либо двигались против ветра, резко маневрировали или двигались со значительной скоростью без видимых средств движения. В небольшом количестве случаев системы военных самолетов улавливали радиочастотную (РЧ) энергию при обнаружении UAP.

Это свидетельствует о том, что некоторые UAP могут управляться удаленно. В некоторых сообщениях описываются объекты, "которые движутся со скоростью, превышающей звуковой барьер без звукового удара". Ни один из известных летательных аппаратов не может лететь быстрее звука без возникновения звукового удара.

UAP это НЛО?

Да. По сути это два определения одного и того же явления – это неопознанные объекты, природу и физические свойства которых наблюдатели не могут объяснить. Однако, как бы это не звучало, стоит отметить, что причинами возникновения UAP/НЛО может быть ряд источников, среди которых вероятные пришельцы или внеземные технологии серьезно не рассматриваются.

Стоит только ознакомиться с перечнем возможных источников возникновения этих феноменов, чтобы убедиться, что в отчете UAP идет речь о чем-то очень безобидном, как:

беспилотные летательные аппараты;

стаи птиц;

другой "беспорядок в воздухе", например полиэтиленовые пакеты;

какие-то природные явления – атмосферные условия, которые улавливаются инструментами или вызывают странные иллюзии;

другое – универсальный термин, который можно трактовать, как "да, мы действительно понятия не имеем что это".

Однако рассматриваются и более серьезные и опасные источники происхождения неопознанных явлений и объектов:

сверхсекретные технологии США, о которых не знает военно-морской флот и другие ведомства;

иностранные технологии других стран, среди которых Россия или Китай.

А как же пришельцы?

Если сторонники всевозможных теорий заговора и идеи о посещении Земли пришельцами уже начали довольно потирать руки, мы вынуждены их разочаровать. В докементах нет никакой информации о невероятных сверхъестественных способностях объектов, которые не объяснялись возможной иллюзией или особенностью работы оборудования, которое зафиксировало объекты.

Мик Уэст, обличитель псевдонауки, на вопрос CNN отметил, что характеристики видео военно-морских самолетов делают объекты более интересными, чем они действительно могут быть.

К примеру, Уэст опроверг использован Times термин "горящие ауры" в заголовке своей статьи 2017 года для описания UAP, записанных телевизионными камерами, через которые объекты иногда выглядят так, словно они светятся.

Кроме того, в отчете указано, что камеры на борту военных самолетов предназначены для тактических операций и не подходят для фиксации неидентифицированных явлений, что ограничивает способность аналитиков изучать наблюдения постфактум.

В отчете говорится, что наличие нескольких датчиков и камер имеет свои преимущества, особенно при совместной работе во время столкновения с чем-то неизвестным – радиочастотные датчики хорошо фиксируют скорость объекта, а камеры могут определять размер объекта. Но без этих возможностей анализ UAP крайне затруднен.

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Угроза национальной безопасности

В документе указано, что "UAP создают проблему безопасности полетов и могут создать угрозу национальной безопасности США". Особые опасения у авторов доклада вызывает то, что UAP могут быть "платформами иностранных противников [для] сбора [данных] или является свидетельством того, что потенциальный противник разработал прорывную или разрушительную технологию".

Также исследователи отметили, что случаи таких явлений "вероятно, не имеют единого объяснения". Главной причиной отсутствия каких-либо объяснений ученые называют недостаток информации.