Разработчики-волонтеры запустили сервис, который поможет эвакуироваться

25 февраля 2022 , 11:50
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Источник:

dev.ua

Разработчик Павел Педенко с командой волонтеров запустил сервис ukrainenow.org/refuge. Он поможет украинцам эвакуироваться в случае необходимости.

Сервис UkraineNow может пригодиться всем, кто ищет транспорт или другую помощь. На сайте можно оставить собственные данные, если вы можете помочь с транспортом, или же попросить о помощи.

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Сервис UkraineNow / Скриншот

Как все работает:

  • На специальной интернет-странице нужно оформить заявку;
  • Если вы пассажир – указываете место назначения и количество людей;
  • Если водитель – куда едете, подробности и контакты для связи;
  • Далее операторы занимаются обработкой заявок.

Можно оставить заявку о помощи и сообщить о возможности помочь / Скриншоты

Важно! Создатели сервиса отмечают особую потребность в водителях, которые могут подвозить людей.
Автор: Михайло Года