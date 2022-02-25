Сервис UkraineNow может пригодиться всем, кто ищет транспорт или другую помощь. На сайте можно оставить собственные данные, если вы можете помочь с транспортом, или же попросить о помощи.

Важно Мессенджеры, которые работают без интернета: что скачать



Сервис UkraineNow / Скриншот

Как все работает:

На специальной интернет-странице нужно оформить заявку;

Если вы пассажир – указываете место назначения и количество людей;

Если водитель – куда едете, подробности и контакты для связи;

Далее операторы занимаются обработкой заявок.

Можно оставить заявку о помощи и сообщить о возможности помочь / Скриншоты

Важно! Создатели сервиса отмечают особую потребность в водителях, которые могут подвозить людей.