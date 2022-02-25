Сервис UkraineNow может пригодиться всем, кто ищет транспорт или другую помощь. На сайте можно оставить собственные данные, если вы можете помочь с транспортом, или же попросить о помощи.
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Сервис UkraineNow / Скриншот
Как все работает:
- На специальной интернет-странице нужно оформить заявку;
- Если вы пассажир – указываете место назначения и количество людей;
- Если водитель – куда едете, подробности и контакты для связи;
- Далее операторы занимаются обработкой заявок.
Можно оставить заявку о помощи и сообщить о возможности помочь / Скриншоты