Во время работы с большим количеством вкладок легко попасть в ситуацию, когда случайно закрыты какие-то страницы, которые еще могут понадобиться. Восстановить их не всегда просто, но Google намерен исправить это в своем фирменном браузере.

Интересно Googe Chrome улучшит безопасность в сети

Новая важная функция в Google Chrome

Раздел недавно закрытых вкладок будет совмещен с меню функции поиска по вкладкам, которая не так давно появилась в Chrome. После нажатия на соответствующий значок, в верхней части браузера будет появляться контекстное меню, которое позволяет осуществить поиск по открытым вкладкам, а также содержит список недавно закрытых страниц. Пользователю достаточно выбрать нужную вкладку и щелкнуть по ней, чтобы открыть ее повторно в окне браузера.



Chrome получит отдельное меню закрытых вкладок / Фото Android Police

Стоит отметить, сейчас Chrome позволяет получить доступ к списку недавно закрытых вкладок в меню истории просмотров. Однако новый вариант взаимодействия с закрытыми вкладками позволит экономить несколько кликов мыши, поэтому он наверняка будет хорошо воспринят пользователями.

В настоящее время упомянутая функция доступна в бета-версии Chrome Canary 91.04472.0 для всех программных платформ. Когда этот инструмент может появиться в стабильных версиях браузера, пока неизвестно.