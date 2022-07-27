Очищаем iPhone от российского хлама: компания MacPaw представила новое приложение для iOS

Разработчик MacPaw создал приложение для iOS, являющееся логическим продолжением программы SpyBuster для компьютеров Apple. Она предназначена для обнаружения российских программ и обезвреживания соединений с русскими серверами.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о том, как работает сервис SpyBuster на компьютерах Mac, а также о браузерном расширении, которое выполняет те же функции, сообщая о потенциально вредных соединениях с российскими серверами.

Интересно MacPaw обновляет CleanMyMac X: теперь программа позволит обнаруживать на компьютере русский софт

Как это работает

SpyBuster для iOS создан для обнаружения и удаления программ, происходящих из россии или беларуси, а также подключаемых к серверам в этих странах.

Приложение сканирует iPhone на наличие потенциально нежелательных сервисов и уведомляет пользователя, если таковые найдены.

После завершения сканирования пользователь увидит список приложений, которые могут быть нежелательными, если такие имеются на устройстве.

Инструмент позволяет точно узнать, почему указанное приложение является подозрительным , и объясняет, как удалить его с iPhone.

, и объясняет, как удалить его с iPhone. В SpyBuster также можно регулировать уровень обнаружения между минимальным и максимальным. От простых вещей, таких как "ru" в app bundle ID, до менее очевидных, таких как доступность программ только на двух языках, один из которых — русский, SpyBuster рассматривает целый список индикаторов, которые могут означать, что программа потенциально нежелательна.

Разработчик позволяет узнать весь список показателей, по которым анализируются приложения. Для этого можно перейти в Настройки и выбрать меню "Как работает SpyBuster?"

SpyBuster — это превентивный инструмент, который поможет обнаружить и заблокировать соединение приложений и веб-страниц с серверами в России или Беларуси. В первой, например, еще в 2016 году приняли законы, требующие от провайдеров связи хранить личные данные пользователей, включая содержимое голосовых звонков, изображений и текстовых сообщений в течение 6 месяцев. Закон также обязывает хранить такие метаданные, как информация об отправителе и получателе, времени отправки и местонахождении человека в течение трех лет. Все это может быть использовано против пользователя.

SpyBuster для iOS доступен в App Store и поддерживается iPhone с iOS 14.0 или более поздней версией.