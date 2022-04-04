Разработчик World of Tanks, компания Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
Источник:Wargaming
Компания Wargaming больше не будет руководить бизнесом в России и Беларуси. Об этом говорится в опубликованном заявлении компании.
Среди прочего в Wargaming отметили, что весь игровой бизнес передан под местное управление Lesta Studio, которое больше не связано с Wargaming.
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Компания не получит прибыль от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Напротив, мы ожидаем значительных потерь в результате этого решения,
– сказано в сообщении.
Wargaming уже начала процесс закрытия своей студии в Минске. Компания также обещает максимально возможную выходную помощь и поддержку сотрудникам.
Заявление Wargaming / Скриншот 24 канала
Полный текст заявления Wargaming:
За последние недели Wargaming провела стратегический обзор бизнес-операций во всем мире. Компания решила, что не будет владеть и управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны.
С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под местное управление Lesta Studio, которое больше не аффилировано с Wargaming. Компания не получит прибыль от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Напротив, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения.
Мы завершим операционный переход со всей необходимой скоростью, оставаясь при этом в полном соответствии со всеми законами и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников. В течение переходного периода продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут руководствоваться новым владельцем.
Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске, Беларусь.
Мы предоставим максимально возможную выходную помощь и поддержку нашим сотрудникам, нарушенным изменением.
Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся предоставлять нашим игрокам качественные игры.
Как разработчики из Wargaming поддержали Украину
- В первые дни войны студия Wargaming уволила своего креативного директора из-за того, что тот в своих соцсетях открыто поддерживал российскую военную агрессию.
- Тогда же она активно помогала своим украинским коллегам и их семьям перебраться в безопасные места.
- А впоследствии руководство студии еще и перечислило один миллион долларов в Красный Крест Украины.