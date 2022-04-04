Среди прочего в Wargaming отметили, что весь игровой бизнес передан под местное управление Lesta Studio, которое больше не связано с Wargaming.

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Компания не получит прибыль от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Напротив, мы ожидаем значительных потерь в результате этого решения,

– сказано в сообщении.

Wargaming уже начала процесс закрытия своей студии в Минске. Компания также обещает максимально возможную выходную помощь и поддержку сотрудникам.

Заявление Wargaming / Скриншот 24 канала

Полный текст заявления Wargaming:

За последние недели Wargaming провела стратегический обзор бизнес-операций во всем мире. Компания решила, что не будет владеть и управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны.

С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под местное управление Lesta Studio, которое больше не аффилировано с Wargaming. Компания не получит прибыль от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Напротив, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения.

Мы завершим операционный переход со всей необходимой скоростью, оставаясь при этом в полном соответствии со всеми законами и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников. В течение переходного периода продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут руководствоваться новым владельцем.

Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске, Беларусь.

Мы предоставим максимально возможную выходную помощь и поддержку нашим сотрудникам, нарушенным изменением.

Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся предоставлять нашим игрокам качественные игры.

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