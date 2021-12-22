Разработчик средств анонимности DuckDuckGo запускает собственный браузер: его особенности

Поисковая система DuckDuckGo, ориентированная на сохранение конфиденциальности в сети, скоро обзаведется полноценным веббраузером. Сейчас разработчики предлагают лишь мобильную версию.

Выход фирменного браузера для компьютеров анонсировал генеральный директор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг в публикации о достижениях компании в 2021 году и его планах на будущее. Версия для macOS уже находится на стадии активного тестирования, но компания обещает аналогичную и для Windows.

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Браузер от DuckDuckGo

Главной особенностью браузера от DuckDuckGo станет кнопка Fire .

. После ее нажатия программа моментально закроет все активные вкладки и полностью очистит историю посещений.

Кроме этого, Вайнберг пообещал, что продукт будет намного быстрее, чем прямой конкурент Google Chrome, поскольку будет требовать меньше оперативной памяти — этот факт уже вроде бы доказан ранними тестами.

Что интересно,, а на "механизмах рендеринга, предоставляемых ОС".

Сейчас браузер недоступен для всех, но версия для macOS выйдет уже в ближайшее время. О сроках выхода программы для Windows вообще ничего неизвестно.

Напомним, DuckDuckGo – это поисковая система, которая базируется на принципах конфиденциальности личных данных. Она не собирает никакой информации о пользователях, никак не отслеживает их активность в сети и не сортирует поисковую выдачу в рекламных целях, основываясь на информации о человеке.

Браузер у DuckDuckGo уже существует для мобильных платформ — его можно скачать на устройства под управлением iOS и Android из официальных магазинов приложений Google Play Store и Apple App Store. Для пользователей компьютеров компания до сих пор предлагала только специальное расширение для других браузеров.