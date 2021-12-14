Разработчик шпионской программы Pegasus планирует закрыть подразделение и продать компанию

Скандально известная израильская компания NSO Group, разработавшая программу Pegasus для слежки за людьми, рассматривает возможность закрытия подразделения, которое создавало приложение. Не исключено, что руководители компании продадут весь бизнес из-за накопленных долгов.

Источники Bloomberg сообщают, что сейчас руководство NSO Group ведет переговоры с несколькими инвестиционными фондами. Среди вариантов решения проблем компании рассматривается рефинансирование долгов, или же ее прямая продажа. Интересно, что кредиторы уже наняли юристов Willkie Farr & Gallagher.

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Кто может купить компанию

Среди потенциальных собственников рассматривают два инвестиционных фонда из США. Если сценарий будет реализован, фонды потратят 200 миллионов долларов на перепрофилирование технологий Pegasus для создания строго защищенных сервисов. Кроме того, предполагается развитие технологий беспилотников NSO.

Отключение сервиса Pegasus превратит NSO в значительно менее значимую и менее ценную компанию, поскольку именно это подразделение приносит ей около половины всех доходов. Ожидается, что к концу 2021 года доходы бизнеса составят 230 миллионов долларов, что на 8% меньше, чем в 2018 году.

Обострение ситуации вокруг Pegasus

Недавно на NSO за взлом своих устройств подала в суд компания Apple, заодно предупредив, что сообщит пользователей, которые стали целями спонсируемых государственными ведомствами взломов.

Шпионское ПО также предположительно использовалось для слежки за журналистами, правозащитниками и даже представителями Госдепартамента США.

Ранее в компании заявляли, что шпионские технологии продаются только правоохранительным и правительственным организациям для предотвращения преступлений и террористических актов, и NSO уже прекратила сотрудничество с клиентами, которые злоупотребляли специальным софтом. Однако Министерство торговли США внесло NSO в черный список.

В ноябре компания заявляла о намерении обжаловать это решение, ссылаясь на то, что ее технологии служат интересам национальной безопасности и политики США.

Ограничения со стороны американских органов власти оказывают дополнительное давление на NSO, которая и без того задолжала 450 миллионов долларов. По прогнозам Moody's, существенно вырос риск того, что бизнес не сможет обслуживать свои долги.