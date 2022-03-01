Poster POS – софт, позволяющий рестораторам создать виртуальную карту зала, принимать и контролировать заказы, вести кассу, печатать чеки, вести складской учет, базу клиентов и список работников. Как пишет источник, теперь вместо привычного рабочего интерфейса предприниматели страны-оккупанта видят несколько иное.

Интересно В Украине запустили приложение для мгновенного оповещения о воздушной тревоге

Что известно

На экранах и чеках рабочих терминалов появились призывы остановить войну.

При переходе на сайт Poster POS из России владельцы бизнеса видят правдивую информацию о войне в Украине и призыв выходить улицы российских городов на протесты.

Фавикон (иконка сайта на вкладке браузера) при этом меняется на флаг Украины.

Призыв к россиянам / Скриншот 24 канала с сайта Poster POS

"Война против Украины. 24 февраля РФ начала войну против Украины. Не "миротворческую" или "спасательную" операцию, как рассказывают в СМИ, а полномасштабную войну против всего народа Украины, государства Украина. Это касается не только Донбасса, это полномасштабное вторжение со всех границ РФ и РБ, с использованием авиации, танков, крылатых и баллистических ракет. Прямо сейчас сотрудники Poster в Харькове, Киеве, Днепре, Львове, Одессе спускаются в бомбоубежища по 5 – 10 раз в день. Количество жертв среди мирного населения уже превысило 350 человек. В такой ситуации мы больше не можем предоставлять наши сервисы для территорий Беларуси и России. В такое же положение поставлены множество других украинских IT-компаний. Ваши украинские коллеги по ресторанному бизнесу сейчас стоят перед выбором: закрыться и уйти защищать свою родину либо разливать кофе для волонтеров под звуки сирены. Хотите что-то изменить? Выходите на улицы — нет войне!"

Кроме того, ниже под текстом прикреплено видео с шокирующими кадрами последствий войны и призывами к изменениям.

Коллектив Poster POS заявил, что таким образом компания хочет показать, что полномасштабную войну России против Украины должны остановить, в том числе и граждане России.

Отключение от системы частично заблокирует работу заведений питания. Они не могут принимать заказы – разве что вести всю регистрацию заказов и оплат на бумаге. Это послужит дополнительным давлением на российский бизнес. Ограничения обещают не снимать, пока оккупант не прекратит агрессию в сторону Украины.