Разработчик из Калифорнии Алан Холден придумал несуществующий язык программирования и назвал его благозвучно для нас – MOVA. Таким образом он решил выявлять рекрутеров и кандидатов, которые врут в резюме.

Эта история случилась еще в 1998 году. Но недавно он поделился ею с журналистами.

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Как придумали MOVA

В 1998 году разработчик работал в компании PeopleLink, Inc. Они получали немало резюме от кандидатов. И чтобы отсеять тех, кто привирает в резюме, Холден придумал Multiple Object Versionless Architecture (или MOVA).

Конечно, у этого языка не существовало стандартов или документации, было только имя. Но это не мешало Холдену вспоминать название языка в разговоре с кандидатами. При этом соискатели работы частенько указывали опыт в работе с MOVA в резюме.

Чтобы развить шутку, графический дизайнер из PeopleLink даже создал обложку с MOVA, похожую на популярные книги издательства O'Reilly.

При этом разработчик добавил, что сейчас такой прием не слишком актуален, ведь всегда можно проверить данные как минимум в LinkedIn и GitHub.