Разработчик облачных решений VMware прекращает работу в России и Белоруссии.

VMware приостанавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии. В компании подчеркнули, что поддерживают Украину и чтят храбрость украинского народа.

Что это значит для России

VMware – одна из ТОП компаний по производству облачных решений и виртуализации в мире. На сегодняшний день большинство крупных IТ-систем (банки, энергетика и т.д.) используют публичные или частные облака на базе VMware.

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Выход компании из России будет означать остановку поддержки в решении инцидентов и важных обновлений, что в конечном счете приведет к невозможности использования современных облачных решений. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Заявление компании

Еще 2 марта VMware опубликовала заявление, в котором говорилось:

VMware прекращает все бизнес-операции в России и Белоруссии. Мы поддерживаем Украину и высоко оцениваем храбрость украинского народа… Решение включает приостановку всех продаж, поддержки и профессиональных услуг в обеих странах в соответствии с обязательством VMware соблюдать санкции и ограничения.

Технологические гиганты покидают Россию

Недавно Россию покинули такие компании как Oracle и SAP. К санкциям, в частности, прекращению деятельности в стране-оккупанта, присоединились и другие техногиганты:

Amazon,

AMD,

Apple,

Dell,

HP,

Global Foundries,

Lenovo.

Следует отметить, что в последнее время вокруг России затягивается IТ-петля, закрывая ее от западных технологий обработки информации и услуг. И это только начало, к концу недели будет гораздо больше поставщиков систем хранения данных и других IТ-поставщиков, которые присоединятся к санкциям и покинут российский рынок.