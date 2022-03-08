Что это значит для России
VMware – одна из ТОП компаний по производству облачных решений и виртуализации в мире. На сегодняшний день большинство крупных IТ-систем (банки, энергетика и т.д.) используют публичные или частные облака на базе VMware.
Интересно Россия полностью отключится от глобального интернета 11 марта – Market Rebellion
Выход компании из России будет означать остановку поддержки в решении инцидентов и важных обновлений, что в конечном счете приведет к невозможности использования современных облачных решений. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Заявление компании
Еще 2 марта VMware опубликовала заявление, в котором говорилось:
VMware прекращает все бизнес-операции в России и Белоруссии. Мы поддерживаем Украину и высоко оцениваем храбрость украинского народа… Решение включает приостановку всех продаж, поддержки и профессиональных услуг в обеих странах в соответствии с обязательством VMware соблюдать санкции и ограничения.
Технологические гиганты покидают Россию
Недавно Россию покинули такие компании как Oracle и SAP. К санкциям, в частности, прекращению деятельности в стране-оккупанта, присоединились и другие техногиганты:
- Amazon,
- AMD,
- Apple,
- Dell,
- HP,
- Global Foundries,
- Lenovo.