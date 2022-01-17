Разработчик испортил свой код, чтобы наказать корпорации и заявить об убийстве Аарона Шварца

Автор библиотек faker.js и colors.js Марак Сквайрс выпустил обновление для своих продуктов, которое испортило их работу. Как оказалось, действия были умышленными.

Разработки Марака Сквайрса свободно распространялись на GitHub и в менеджере пакетов NPM. Первую – faker.js – использовали для генерации случайных данных для тестирования приложений, а color.js – для окрашивания символов в консоли.

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Почему автор испортил свою работу

Еженедельно библиотеки скачивали 2,5 и 22,4 миллиона пользователей соответственно. От них зависела работа более 21 тысяч приложений. После обновления при запуске faker.js и colors.js в консоли пользователей несколько раз печаталось слово "свобода", после чего появлялась не имеющая смысла последовательность символов.

Слова "Свобода", которые теперь видят пользователи библиотек faker и colors / Фото "Хакер"

Атака автора faker.js и colors.js на свои проекты может быть преодолена, хотя бы потому, что в Интернете остались предыдущие версии. Самому Сквайрсу GitHub ограничил доступ к его аккаунту.

Журналисты выяснили, что еще в ноябре 2020 года разработчик писал, что не хочет поддерживать работу коммерческих предприятий бесплатно. Дело в том, что открытые разработки стали для других обыденностью. Из-за этого уважение к труду падает, а разработчиков редко благодарят деньгами или другой помощью. Крупные корпорации безвозмездно пользуются продуктами, созданными энтузиастами, и зарабатывают на этом деньги, а сами авторы остаются в стороне.

Со всем уважением я больше не собираюсь поддерживать компании из списка Fortune 500 и меньшего размера своей бесплатной работой. Воспользуйтесь этим как возможностью прислать мне годовой контракт с шестизначной суммой или раскошелитесь на проект и попросите кого-нибудь другого поработать над ним,

– написал в свое время Сквайрс.

Что произошло с Аароном Шварцем?

В файл с инструкцией к faker.js версии 6.6.6 Сквайрс добавил вопрос "Что на самом деле случилось с Аароном Шварцем?".

Речь об американском интернет-активисте, который в 14 лет стал соавтором первой спецификации RSS — технологии, которую и сегодня используют для отображения лент новостей около 30 миллионов активных сайтов. Шварц также участвовал в разработке лицензий Creative Commons и форума Reddit. Шварц выступал за свободное распространение информации и сражался с цензурой.

В январе 2011 года он был задержан по обвинению в загрузке 4,8 миллиона научных статей с онлайн-библиотеки JSTOR. По мнению федеральной прокуратуры, он получил их нелегально, сломав ресурсы MIT. В январе 2013 года он покончил жизнь самоубийством, не оставив записки.

По мнению The Verge, Разработчик намекнул, что смерть Шварца носила насильственный характер – его убили. В своем Twitter он опубликовал ссылку на обсуждение этой теории на Reddit.