На выставке Consumer Electronics Show 2021 разработчики из Сан-Франциско, США, представили очки с переменной оптической силой линз. Их можно настроить на желаемую дальность зрения.

Очки VOY за 79 долларов позволяют менять фокусировку каждой линзы от -5 до + 2. В оправу встроенные диски, как у бинокля, что позволяет настраивать линзы в зависимости от того, на что смотрит владелец, сообщает Daily Mail.

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Что известно

Многие люди, которые носят очки, вынуждены постоянно менять пару "для дальности" на пару для чтения и обратно. Разработчики VOY хотят помочь людям, страдающим от постоянной необходимости носить разные очки для различных видов деятельности.

Очки используют технологию, разработанную Луисом Альваресом, лауреатом Нобелевской премии по физике 1968 года. Две поликарбонатные пластины с каждой стороны очков скользят друг по другу при вращении колесика, встроенного в оправу. В зависимости от положения пластин регулируется сила линз.

Така технологія використовується в камерах з зумом для смартфонів і в медичних пристроях.

Окуляри VOY випускаються як в звичайному, так і в сонцезахисному варіанті і мають блокування синього світла, УФ-захисне покриття та покриття проти відблиску.