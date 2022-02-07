Разработана революционная мембрана для топливных элементов, которая очищает загрязненный воздух

Специалисты из США разработали новый тип мембраны для топливных элементов. Она стала более дешевой и экологически чистой альтернативой традиционной технологии и очищает 99% углекислого газа (CO2) в воздухе.

Созданный и испытанный ими метод улавливания CO2 с воздуха приближает появление на рынке более эффективных систем фильтрации воздуха для космических кораблей или подводных лодок.

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Работа над улучшением гидроксидомбенной мембраны (HEM) для топливных элементов велась исследователями из Университета Делавэра в течение нескольких лет. Успеху мешал один серьезный недостаток HEM – такие мембраны очень чувствительны к присутствию в воздухе углекислого газа.

Превратить недостаток в преимущество

По сути, из-за значительного содержания CO2 в воздухе топливный элемент не мог "дышать". Из-за этого его эффективность резко падала на 20%. Но несколько лет назад исследователи поняли, что недостаток можно обратить на пользу для очистки воздуха от углекислого газа.

Как только мы копнули глубже, мы поняли, что топливные элементы захватывали практически весь углекислый газ, который в них попадал, и очень хорошо справлялись с его отделением,

– сказал исследователь Брайан Сецлер.

Ученый отметил, что хоть такое тотальное поглощение CO2 плохо сказывается на топливном элементе, если этот процесс использовать в отдельном устройстве, можно получить систему сепарирования CO2.

Испытания показали, что такой подход хорошо работает: прототип размером 5 на 5 сантиметров продемонстрировал 99% эффективности улавливания двуокиси углерода из атмосферы. Устройство размером с металлическую банку для колы может фильтровать 10 литров воздуха в минуту, уловив 98% CO2.

Применение технологии

По подсчетам ученых, аппарат, пригодный для использования в автомобилях, будет размером с большую бутылку молока объемом 1 галлон (3,78 литра).

Но эту технологию, которая работает на водороде, можно применять и в других отраслях, например, для очистки воздуха от углекислого газа в космических кораблях или подводных лодках, где необходимо иметь постоянную систему фильтрации или авиации.