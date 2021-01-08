Уникальный термос на базе космической технологии способен заряжать смартфоны от тепла
Исследователи китайской академии космических технологий разработали крайне необычный внешний аккумулятор для зарядки смартфонов и других устройств. Гаджет представляет собой специальный термос, способный производить энергию благодаря нагреванию от жидкости.
По словам создателей необычного устройства, в нем используется высокоэффективная технология термоэлектрического преобразования, применяемого в аэрокосмической отрасли, сообщает Gizmochina.
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Как это работает
Во время наполнения термоса горячей жидкостью гаджет превращает тепло в электричество, позволяя тем самым заряжать другие устройства. Примечательно, что энергия аккумулируется в крышке, к которой кабелем и подключается смартфон. При желании крышку-аккумулятор можно использовать отдельно, заряжая различные гаджеты по беспроводному протоколу.
Как работает термос, видео:
К сожалению, технические характеристики аппарата не раскрываются. Только уточняется, что термос способен хранить воду при температуре выше 65°C теплой в течение 6 часов и столько же поддерживать ее холодной при температуре ниже 9°C.
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