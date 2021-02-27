Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) представили перспективную разработку – высокоскоростной интерфейс для передачи данных между чипами на платах. Сегодня для этого используются медные дорожки или кабели, а также оптические линии связи, но каждая из них имеет свои недостатки.

Новое решение предлагает передавать данные полимерными линиями толщиной меньше человеческого волоса. Это может перевернуть индустрию.

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При передаче больших объемов данных проблемы меди очевидны – это такой же быстрый рост потребления (рассеивание мощности). С оптическими линиями другая проблема – для преобразования электрических сигналов в оптике нужна специальная электроника, которая плохо сочетается с кремнием. Иначе говоря, непосредственно нельзя передавать оптические сигналы с одного чипа в другой. Оказалось, что можно совместить преимущество каждого из способов и уберечься от недостатков каждого из них.

Важное открытие нового революционного интерфейса

Специалисты из MIT вместе с исследователями из Intel и двух национальных лабораторий США предложили передавать данные от чипа к чипу тончайшими полимерными каналами на высоких частотах – в субтерагерцовому диапазоне. Кремниевые чипы для работы в этом высокочастотном диапазоне можно создать и исследователи это продемонстрировали. Получается, что интерфейс для работы с полимерными каналами передачи можно встроить в современные полупроводниковые решения или достаточно просто выпускать их в виде дискретных решений, все равно не так сложно, как производство оптических преобразователей. Это одновременно увеличит скорость обмена данными между чипами на плате и снизит потребление, так как рассеивание тепла как в меди уже не будет.

Эксперимент с полимерными каналами при передаче данных в субтерагерцовому диапазоне показал, что скорость сигналов достигает 105 Гбит/с, а это в десять раз быстрее, чем передача через интерфейс USB 3.1. При этом сечение полимерного проводника составил 0,4х0,25 мм, а данные передавались параллельно по трем разнесенными по частоте каналами.

Очевидно, что прядь из таких проводников и частотное разделение могут во много раз увеличить скорость передачи, тогда как вес будет абсолютно несравненно с медными каналами. Исследователи рассчитывают, что данное преимущество найдет применение в аэрокосмической отрасли и в автомобилестроении, где на счету может оказаться каждый лишний грамм полезной нагрузки.