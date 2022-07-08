Разноцветный свет может помочь в будущих космических путешествиях на дальние расстояния

Исследование Пекинского технологического института показывает, что разноцветное освещение влияет на психологическое состояние людей. Результаты надеются использовать для поддержки дальних космических полетов.

Одной из проблем дальних космических полетов называют постепенное ухудшение психологического состояния экипажа. Нахождение в замкнутом пространстве без нормального солнечного освещения оказывает влияние на психику человека. Эксперименты показывают, что, в частности, однообразие света усиливает тревогу, раздражительность и депрессию. Цветовое однообразие, заметили ученые, также усугубляет психологический дискомфорт у полярников, зимующих на базах в Арктике.

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Детали исследования

Ученые из Пекинского технического института решили проверить, поможет ли в этом случае разноцветное освещение. Научная статья с результатами исследования вышла в Space: Science & Technology.

Для исследования было отобрано 20 здоровых взрослых людей (10 женщин и 10 мужчин) в возрасте 21-27 лет.

Каждый из них помещен в одиночный изолятор больницы в Сянтане (Китай).

У испытуемых были стол, стул, тумбочка, кровать. Стены и потолок выкрасили в белый цвет, а пол в темно-серый.

В половине комнат на потолок повесили лампочку, которая меняла цвет излучения – это происходило случайным образом каждые три часа.

– это происходило случайным образом каждые три часа. При изоляции участникам не разрешалось использовать мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры или iPad. Но они могли читать бумажные книги, заниматься йогой и другими видами деятельности.

Результаты контрольной группы показали, что отрицательные эмоции и тревога испытуемых нарастали с течением времени. При этом в группе, подвергавшейся влиянию многоцветного освещения, не наблюдалось значительного увеличения отрицательных эмоций и тревоги.

Таким образом, выяснилось, что разноцветное освещение уменьшает беспокойство и негативные эмоции, вызванные изоляцией и заключением. Более того, случайное изменение цвета света лампочки, предполагают, помогло участникам получить хоть какое-то чувство удивления, чтобы противодействовать монотонности изоляции.

Ученые надеются, что при освоении космоса можно будет использовать цветное освещение или другие сенсорные вмешательства, чтобы уменьшить негативные эмоции и тревогу.