Одной из проблем дальних космических полетов называют постепенное ухудшение психологического состояния экипажа. Нахождение в замкнутом пространстве без нормального солнечного освещения оказывает влияние на психику человека. Эксперименты показывают, что, в частности, однообразие света усиливает тревогу, раздражительность и депрессию. Цветовое однообразие, заметили ученые, также усугубляет психологический дискомфорт у полярников, зимующих на базах в Арктике.

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Детали исследования

Ученые из Пекинского технического института решили проверить, поможет ли в этом случае разноцветное освещение. Научная статья с результатами исследования вышла в Space: Science & Technology.

Для исследования было отобрано 20 здоровых взрослых людей (10 женщин и 10 мужчин) в возрасте 21-27 лет.

Каждый из них помещен в одиночный изолятор больницы в Сянтане (Китай).

У испытуемых были стол, стул, тумбочка, кровать. Стены и потолок выкрасили в белый цвет, а пол в темно-серый.

В половине комнат на потолок повесили лампочку, которая меняла цвет излучения – это происходило случайным образом каждые три часа.

– это происходило случайным образом каждые три часа. При изоляции участникам не разрешалось использовать мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры или iPad. Но они могли читать бумажные книги, заниматься йогой и другими видами деятельности.

Результаты контрольной группы показали, что отрицательные эмоции и тревога испытуемых нарастали с течением времени. При этом в группе, подвергавшейся влиянию многоцветного освещения, не наблюдалось значительного увеличения отрицательных эмоций и тревоги.

Таким образом, выяснилось, что разноцветное освещение уменьшает беспокойство и негативные эмоции, вызванные изоляцией и заключением. Более того, случайное изменение цвета света лампочки, предполагают, помогло участникам получить хоть какое-то чувство удивления, чтобы противодействовать монотонности изоляции.

Ученые надеются, что при освоении космоса можно будет использовать цветное освещение или другие сенсорные вмешательства, чтобы уменьшить негативные эмоции и тревогу.