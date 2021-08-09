Размеры впечатляют: SpaceX собрала систему Starship на стартовой платформе

Частная космическая компания миллиардера Илона Маска собрала вместе космический корабль Starship SN20 и первую ступень Super Heavy Booster 4. Чтобы собрать систему Starship использовались огромные краны.

Компания SpaceX достигла выдающегося момента в процессе создания своей межпланетной системы Starship. Илон Маск стал на шаг ближе к своей самой амбициозной цели – вывод космического корабля на орбиту.

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Как происходила сборка самой большой ракеты в истории

Стыковку космического корабля с ускорителем осуществляли с помощью огромных кранов, однако в будущем установление ракеты на стартовый стол будет осуществлять роботизированная башня Mechazilla.

Общая длина системы составила 120 метров.

Saturn V, который запускал астронавтов на Луну имел длину 110 метров.

Для сравнения, длина советской ракеты-носителя сверхтяжелого класса Н-1 равна 105 метрам.

Процесс установки Starship на Super Heavy: фото

Сбор системы Starship / Фото скриншоты 24 канал

От систем предыдущих поколений новый комплекс отличается многократностью: и космический корабль, и первую ступень можно применять повторно.

На низкую опорную орбиту Starship способна вывести более 100 тонн грузов. Предполагается, что ее можно будет использовать для полетов на Луну и Марс.

Следует ожидать, что старт системы Starship на орбиту в рамках первого тестового полета состоится в ближайшие два месяца. Если все пойдет по плану, то уже в конце августа, в начале сентября мы сможем наблюдать старт и полет крупнейшей ракеты в истории человечества.

Посмотреть на первую ступень Super Heavy ближе можно на фото, которые SpaceX показала раньше при вывозе первой ступени из цеха вертикальной сборки.