Размеры впечатляют: SpaceX собрала систему Starship на стартовой платформе
Источник:24 канал
Частная космическая компания миллиардера Илона Маска собрала вместе космический корабль Starship SN20 и первую ступень Super Heavy Booster 4. Чтобы собрать систему Starship использовались огромные краны.
Компания SpaceX достигла выдающегося момента в процессе создания своей межпланетной системы Starship. Илон Маск стал на шаг ближе к своей самой амбициозной цели – вывод космического корабля на орбиту.
Интересно Играйте с комфортом: геймерские аксессуары для тех, кто стремится к победе
Как происходила сборка самой большой ракеты в истории
Стыковку космического корабля с ускорителем осуществляли с помощью огромных кранов, однако в будущем установление ракеты на стартовый стол будет осуществлять роботизированная башня Mechazilla.
- Общая длина системы составила 120 метров.
- Saturn V, который запускал астронавтов на Луну имел длину 110 метров.
- Для сравнения, длина советской ракеты-носителя сверхтяжелого класса Н-1 равна 105 метрам.
Процесс установки Starship на Super Heavy: фото
Сбор системы Starship / Фото скриншоты 24 каналОт систем предыдущих поколений новый комплекс отличается многократностью: и космический корабль, и первую ступень можно применять повторно.
На низкую опорную орбиту Starship способна вывести более 100 тонн грузов. Предполагается, что ее можно будет использовать для полетов на Луну и Марс.
Следует ожидать, что старт системы Starship на орбиту в рамках первого тестового полета состоится в ближайшие два месяца. Если все пойдет по плану, то уже в конце августа, в начале сентября мы сможем наблюдать старт и полет крупнейшей ракеты в истории человечества.
Посмотреть на первую ступень Super Heavy ближе можно на фото, которые SpaceX показала раньше при вывозе первой ступени из цеха вертикальной сборки.