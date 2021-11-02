Размер не имеет значения: астроном предлагает отправить телескоп в глубокий космос

Постепенно космические телескопы наращивают апертуру оптики, чтобы собирать больше света от далеких объектов. Стоит только сравнить зеркала "Хаббла" и "Джеймса Уэбба". Но можно обойтись и без многометровых и тяжелых космических обсерваторий.

Для этого, по мнению британского астрофизика Михаила Земцова, достаточно отправить небольшой аппарат за орбиту Сатурна. Он может иметь вес около 20 килограммов и не должен быть оснащен огромным телескопом как, например, Hubble. Расстояние от Сатурна до Солнца составляет от 1 миллиарда 353 миллионов километров (около 9 астрономических единиц) в перигелии до 1 миллиарда 513 миллионов километров (около 10,1 астрономических единиц) в афелии.

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Среднее расстояние от Сатурна до Солнца составляет 9,6 астрономических единиц / Фото Sketch Planations

Чем выгодно расположение телескопа за орбитой Сатурна

Размещение телескопов неподалеку от Земли – это выгодно. Можно вывести на недалекую целевую орбиту аппарат почти любой нужной массы и габаритов. Ограничением здесь является грузоподъемность ракеты-носителя, политико-экономическая составляющая вопроса и инженерные решения, которые нужны для создания нужного космического телескопа – эпопея с переносом запуска "Джеймса Уэбба" ярко это доказывает.

Постепенное наращивание диаметра главного зеркала космических обсерваторий обусловлено желанием ученых получать больше света, что позволяет более детально изображать объекты. Но наблюдениям в окрестностях Земли мешает пыль, которая имеет разное происхождение: остаток протопланетного диска Солнца, кометные и астероидные частицы, межзвездная пыль.

Пыль частично блокирует свет от далеких объектов и одновременно отражает свет Солнца, что ухудшает возможности современных оптических космических приборов во время наблюдений, например, далеких галактик. За орбитой Сатурна проблема с пылью уже не будет такой острой, поэтому огромные телескопы там будут не так нужны.

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Также, отмечает астрофизик, преимуществом дальнего расположения телескопа станет использование Солнца для поиска планет-сирот благодаря методу гравитационного линзирования.

Отдельно следует отметить, что на такой удаленности от Солнца проблема с перегревом аппарата будет неактуальной. Но энергию нужно будет тратить на обогрев устройств. Солнечные панели за орбитой Сатурна становятся практически неактуальными из-за большого расстояния до светила, поэтому, вероятно, нужно будет использовать радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ), что повысит стоимость проекта.