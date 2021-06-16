Razer выпустит защитную маску Project Hazel с подсветкой, микрофоном и динамиком

Razer обновила Project Hazel на основе отзывов фанатов. "Умная защитная маска" поступит в продажу до конца года.

Защитная маска для лица Project Hazel является водонепроницаемой и устойчивой к царапинам. При этом она оборудована сменными модулями с высокой эффективностью фильтрации бактерий – вентилятор отфильтрует до 95 процентов вредных частиц.

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Project Hazel

В арсенале новинки также присутствуют:

внутренняя подсветка RGB, чтобы показать лицо пользователя в условиях низкой освещенности,

система VoiceAmp с микрофоном и динамиком для усиления голоса пользователя,

активное воздушное охлаждение,

устройство для быстрой беспроводной зарядки и быстрой стерилизации.

Кроме того, прозрачная часть маски теперь будет иметь специальное покрытие, которое предотвращает запотевание, чтобы дыхание не мешало обзору.

Компания Razer также создала фильтр в Instagram, который позволяет примерить маску виртуально. Чтобы найти фильтр, перейдите на страницу Razer в Instagram и откройте вкладку "эффекты".

Производитель ожидает высокий спрос на новинку и будет продавать ее ограниченным тиражом.

Project Hazel появится в продаже на сайте Razer в четвертом квартале 2021 года.

Презентация Project Hazel: видео