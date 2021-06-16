Защитная маска для лица Project Hazel является водонепроницаемой и устойчивой к царапинам. При этом она оборудована сменными модулями с высокой эффективностью фильтрации бактерий – вентилятор отфильтрует до 95 процентов вредных частиц.
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Project Hazel
В арсенале новинки также присутствуют:
- внутренняя подсветка RGB, чтобы показать лицо пользователя в условиях низкой освещенности,
- система VoiceAmp с микрофоном и динамиком для усиления голоса пользователя,
- активное воздушное охлаждение,
- устройство для быстрой беспроводной зарядки и быстрой стерилизации.
Кроме того, прозрачная часть маски теперь будет иметь специальное покрытие, которое предотвращает запотевание, чтобы дыхание не мешало обзору.
Компания Razer также создала фильтр в Instagram, который позволяет примерить маску виртуально. Чтобы найти фильтр, перейдите на страницу Razer в Instagram и откройте вкладку "эффекты".
Производитель ожидает высокий спрос на новинку и будет продавать ее ограниченным тиражом.
Project Hazel появится в продаже на сайте Razer в четвертом квартале 2021 года.
Презентация Project Hazel: видео