Компания Razer представила свою версию маски N95 (такой вид способен отфильтровать около 95% мелких частиц). Она получила название Project Hazel. Производитель говорит, что это "самая умная в мире" маска санитарно-гигиенического назначения.

Правда, пока это лишь концепт, не предназначенный для массового производства. Маска имеет прозрачную оболочку, что позволяет видеть мимику собеседника или читать по губам.

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Что еще интересного

Особенностью этой маски являются две круглые вентиляционные зоны по бокам рта, которые придают устройству вид противогаза. Здесь будут использоваться активные дисковые вентиляторы, которые будут фильтровать воздух, который вдыхает пользователь. То есть маска будет подавать очищенный воздух, чтобы защитить от COVID-19 и других распространенных патогенов.

Вентиляторы будут съемными и при необходимости их можно будет заменить. Для сообщений Razer планирует использовать специальное мобильное приложение.

Чтобы голос звучал четко, конструкторы Razer предусмотрели место для микрофонов и динамиков. В Razer заявили, что работают со звукорежиссерами THX, чтобы устройство было достаточно громким, но при этом не доставлял неудобств другим людям.

Мягкий резиновый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание к лицу, а регулируемые ушные петли помогут лучше закрепить маску.