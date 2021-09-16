Новинка направлена на мобильных геймеров и в особенности предназначена для тех, кто любит проводить марафонские сессии в мобильных многопользовательских играх.

Интересно Razer представила игровое кресло будущего с гибким 60-дюймовым экраном: видео

Чем особенны Gaming Finger Sleeve



Gaming Finger Sleeve / Фото Razer

Толщина напальчника составляет 0,8 мм.

Он впитывает пот и выполнен из нейлона и спандекса – материалов, используемых для изготовления брюк для занятий йогой или одежды для разных видов спорта.

Дополнительно в материал вплетены серебряные волокна.



Напальчники Gaming Finger Sleeve обещают точность движений и комфорт / Фото Razer

Цена Gaming Finger Sleeve

Стоимость пары напальчников Razer Gaming Finger Sleeve составляет 10 долларов, однако сейчас можно лишь оставить свои данные производителю для оповещения, когда напальчники появятся в продаже.