Аксессуары получили название Razer Arctech. Кроме всего прочего, их конструкция способствует пассивному охлаждению смартфона.

Интересно Финансовые блогеры вне закона: в Китае исчезают эксперты, мнение которых не совпало с властями

Что известно

Как заявляет производитель, чехол позволяет лишнему теплу отводиться от задней части телефона, а не изолирует его, отражая назад, как это обычно делают традиционные резиновые чехлы.

Задняя часть имеет вентиляционные каналы, призванные справиться с теплом, которое выделяется телефоном во время интенсивного использования. За этими отверстиями находится "теплопроводный слой", который поглощает накопленное тепло и отводит его от телефона.

Углы Arctech усилены термопластичным эластомером с "отличной теплопроводностью".

Материал – нетоксичный пластик, пригодный к переработке.

Чехол имеет нескользящую поверхность. Его удобно держать в руке, не боясь выскальзывания.

Однако даже если ваш смартфон с таким чехлом упадет на твердую поверхность, аксессуар, по заявлению компании-производителя, надежно защитит от повреждений.

Чехлы Arctech и Arctech Pro от Razer / Фото Razer

Razer также утверждает, что чехол имеет противомикробный защитный слой, который предотвращает рост бактерий.

Чехол также поддерживает беспроводные зарядные устройства Apple MagSafe и Qi.

Цена

За такой чехол компания попросит 45 долларов – 1200 гривен. Arctech и Arctech Pro доступны для всех четырех новых моделей iPhone 13: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 mini.

Напомним, недавно в драйвере Razer обнаружили опасную уязвимость. Баг позволяет получить полные права администратора на компьютере, если к нему подключена мышка компании.