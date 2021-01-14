На выставке CES 2021 компания Razer анонсировала Project Brooklyn, ультрасовременное игровое кресло следующего поколения. Оно изготовлено из углеродного волокна, оснащено RGB-подсветкой и уникальным гибким 60-дюймовым дисплеем.

Дисплей задуман гибким для того, чтобы когда он не используется, его можно было сложить в спинку кресла, отмечают в Razer.

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Особенности кресла Project Brooklyn

Кресло расположено на платформе с кабельной разводкой, оно имеет подлокотники, которые могут убираться, а также складной столик, так что геймеры смогут с комфортом пользоваться клавиатурой и мышкой или геймпадом.

Конструкция оснащена фирменной RGB-подсветкой, при этом дисплей является панорамным и сильно изогнутым. Дисплей задуман гибким для того, чтобы когда он не используется, его можно было сложить в спинку кресла. Делаться это, по замыслу создателей, будет с помощью одной кнопки. Кроме того, кресло должно получить систему объемного звучания, а также систему обратной связи в спинке и сидении.

Кресло Project Brooklyn, видео:

Razer заявила, что пока это лишь концепт. Компания намерена продолжать развивать Project Brooklyn и проводить тесты с участием ведущих киберспортсменов. Станет ли это кресло коммерческим продуктом, пока сказать сложно.