Razer и Fossil представили эксклюзивные смарт-часы Fossil Gen 6 для геймеров

Состоялась презентация смарт-часов Razer X Fossil Gen 6, которые выйдут ограниченным тиражом. Гаджет также будет ориентирован на любителей видеоигр и обойдется в 329 долларов.

Представленные умные часы созданы на базе стандартной модели Fossil Gen 6. От обычной версии новинка отличается поддержкой трех дополнительных циферблатов, включая фирменный Razer Chroma. Кроме того, в комплект поставки включены два изготовленных на заказ 22-миллиметровых силиконовых ремешка, которые выполнены в черно-зеленых цветах Razer.

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Функции смарт-часов

Если вы ищете эксклюзивные функции, ориентированные на геймеров, то вы будете разочарованы, ведь Razer X Fossil Gen 6 не может предложить ничего нового. Перед нами представленные ранее смарт-часы Fossil Gen 6, поэтому вклад Razer здесь представлен тремя циферблатами и двумя ремешками.

Razer X Fossil Gen 6: смотрите видео

Устройство имеет 44-миллиметровый стальной корпус, обеспечивающий защиту от влаги 3 АТМ. Аппаратной основой гаджета является процессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, обеспечивающий высокий уровень производительности и эффективное энергопотребление. Для хранения данных предусмотрен внутренний накопитель емкостью 8 Гбайт. Согласно имеющимся данным, зарядить аккумуляторную батарею часов до 80% можно всего за 30 минут.

Стать владельцем часов Razer X Fossil Gen 6 можно будет в конце января, но сделать это не так-то просто. Дело в том, что компании выпустят всего 1337 экземпляров устройства и можно предположить, что найдется немало желающих, которые захотят завладеть эксклюзивной версией Fossil Gen 6.