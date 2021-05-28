Как разблокировать телефон без кнопки питания: неожиданные решения

Современные смартфоны уже давно не нуждаются в отключении или перезагрузке. В теории аппарат может непрерывно работать неделями, а то и месяцами. Обычное состояние наших телефонов – это сон, когда экран отключен, а само устройство не реагирует ни на какие действия. В таких случаях основной способ "разбудить" смартфон – нажать на кнопку питания. Но что делать, если она не работает? Решение есть.

Случаев, когда кнопка питания не работает может быть не так уж и много, но если так случится и вы не сможете включить или же пробудить свой смартфон, не стоит сразу бежать в сервис, лучше воспользуйтесь нашими советами. Кроме того, перед сервисом лучше сохранить данные со смартфона, а для этого вам все-таки придется его включить.

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Как разблокировать телефон

Первым делом, конечно, нужно убедиться, каким сканером отпечатков пальцев оснащается ваш смартфон. Если он не скрыт под экраном, вы можете просто приложить к нему палец, и смартфон разблокируется. То есть вам даже не нужно нажимать на кнопку питания – просто легко прикладываете палец, можете попробовать прямо сейчас.

Если же сканер подэкранный, просто приложите палец к экрану. Скорее всего, смартфон тоже распознает прикосновение и разблокируется. Правда, в некоторых случаях все же необходимо нажать на кнопку питания, чтобы активировать экран.

Двойное нажатие на экран

Если в случае с подэкарнным сканером прикладывание пальца не разблокирует экран, рекомендуем попробовать двойной тап по экрану. Если у вас смартфон с AMOLED-экраном, то почти наверняка он поддерживает функцию пробуждения под названием Double Tap. Она позволяет пробудить аппарат, не используя физическую кнопку питания быстрым двойным нажатием на экран.



Функция Double Tap может помочь активировать экран / Фото Unsplash

Однако здесь есть несколько важных условий, которые должны быть выполнены, чтобы этот вариант сработал.

Во-первых , нужно, чтобы функция была активна, то есть предварительно ее нужно включить в настройках.

, нужно, чтобы функция была активна, то есть предварительно ее нужно включить в настройках. Во-вторых, смартфон должен быть заряжен, поскольку при малом заряде батареи функция автоматически отключается.

Если все эти условия соблюдены – экран активируется, что позволит вам просто снять блокировку и пользуйтесь аппаратом.

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Поднимите телефон для разблокировки

Если ваш смартфон имеет более простой экран вроде IPS или просто не поддерживает Double Tap, у вас есть другая возможность активировать его принудительно без использования кнопки питания. Она заключается в том, чтобы воспользоваться функцией Raise to Wake Up, которая пробуждает смартфон, когда владелец поднимает его с поверхности.

Суть этой функции заключается в том, что аппарат, используя гироскоп и акселерометр, отслеживает, что его поднимают, понимает это и активирует экран. В этом случае вам остается только снять со смартфона блокировку любым удобным способом.

Однако и здесь есть важное условие – функция Raise to Wake Up должна быть предварительно активирована в настройках, в противном случае ничего не сработает.

Включение смартфона зарядным кабелем

Если все предыдущие случаи для вас не актуальны (функции Double Tap и Raise to Wake Up выключены, а подэкранний сканер не активирует экран, вам остается не так много способов активировать свой аппарат, однако у нас есть совет, который точно сработает.

Можно подключить устройство к источнику электропитания через кабель зарядки. Другими словами просто поставить смартфон на зарядку или же подключить его к компьютеру или павербанку. В подавляющем большинстве случаев это стопроцентный метод активировать экран смартфона, после чего можно снять блокировку и активировать одну из функций, которая поможет разбудить экран без кнопки питания.



Подключение кабеля питания почти наверняка активирует экран / Фото Unsplash

Стоит отметить, что большинство смартфонов, которые пробуждаются таким образом, активируют экран на короткий промежуток времени. Чаще всего это 2-3 секунды, поэтому очень важно успеть свайпнуть по экрану, чтобы попытаться снять блокировку или же приложить палец к подэкранному сканеру.

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Позвонить на телефон для активации экрана

Если по какой-то причине этот способ не работает (хоть такая вероятность крайне мала), есть еще один вариант, который также может вас выручить. Попросите друзей позвонить на ваш номер, или же воспользуйтесь стационарным телефоном самостоятельно. Брать трубку совсем необязательно, просто отклоните входящий звонок и снимите блокировку со смартфона.

В случае, если кнопка питания не работает, а доступ к смартфону перед ремонтом необходимо получить, один из вышеупомянутых вариантов вам точно поможет.