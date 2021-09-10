Ray-Ban Stories: Facebook представили смарт-очки со встроенными камерами – известна цена новинки

Информация об умных очках Facebook, которые компания разрабатывает совместно с Ray-Ban, появилась в интернете уже давно. До сих пор об этом гаджете было известно не много, однако накануне Facebook показала полноценную версию смарт-очков.

Интересно, что полный вид очков от Facebook и Ray-Ban слили за день до официальной презентации. Очки особые тем, что в их конструкции предусмотрены две 5-мегапиксельные камеры, предназначенные для фотографирования и записи видео. Устройство синхронизируется с сопутствующим приложением Facebook View.

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Как работают новые смарт-очки

В приложении Facebook View пользователь может отредактировать фото и видео, а также сразу опубликовать их в интернете, причем не только на площадках Facebook. Для начала записи видео достаточно нажать физическую кнопку на дужке очков или сказать: "Эй, Facebook, сними видео".

Памяти устройства хватит для хранения около

Стоит отметить, что Ray-Ban Stories выглядят и ощущаются как обычные очки.



Смарт-очки Ray-Ban Stories / Фото The Verge

Другие особенности смарт-очков Facebook

У очков Ray-Ban Stories нет дисплея, однако пара встроенных динамиков позволяет воспроизводить звук с телефона через Bluetooth, благодаря чему можно принимать звонки или слушать музыку, не вынимая смартфон из кармана.

В боковую часть скобки встроена сенсорная панель, что позволяет управлять процессом воспроизведения аудио.

В конструкции очков предусмотрен индикатор, сообщающий об уровне заряда батареи, активации режима сопряжения и прочее.

По данным производителя, процесс полной зарядки аккумулятора занимает около часа, а одного заряда хватит примерно на 6 часов периодического использования.

Очки имеют сопутствующее приложение, которое в режиме реального времени отображает уровень заряда аккумулятора.

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Цена умных очков Ray-Ban Stories

Умные очки Ray-Ban Stories будут поставляться в 20 вариантах с различными линзами и оправами, в том числе в стиле классических очков бренда.

Стоимость новинки зависит от выбранной модели и начинается от 299 долларов за стандартную версию.

На данном этапе очки появятся в продаже в следующих странах:

США;

Канада;

Великобритания;

Италия;

Ирландия;

и Австралия.

Комплект поставки включает в себя чехол со встроенной батареей, емкости которой достаточно, чтобы зарядить очки три раза. Для зарядки чехла предусмотрены интерфейс USB Type-C и комплектный кабель.