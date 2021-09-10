Интересно, что полный вид очков от Facebook и Ray-Ban слили за день до официальной презентации. Очки особые тем, что в их конструкции предусмотрены две 5-мегапиксельные камеры, предназначенные для фотографирования и записи видео. Устройство синхронизируется с сопутствующим приложением Facebook View.
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Как работают новые смарт-очки
В приложении Facebook View пользователь может отредактировать фото и видео, а также сразу опубликовать их в интернете, причем не только на площадках Facebook. Для начала записи видео достаточно нажать физическую кнопку на дужке очков или сказать: "Эй, Facebook, сними видео".
Стоит отметить, что Ray-Ban Stories выглядят и ощущаются как обычные очки.
Смарт-очки Ray-Ban Stories / Фото The Verge
Другие особенности смарт-очков Facebook
- У очков Ray-Ban Stories нет дисплея, однако пара встроенных динамиков позволяет воспроизводить звук с телефона через Bluetooth, благодаря чему можно принимать звонки или слушать музыку, не вынимая смартфон из кармана.
- В боковую часть скобки встроена сенсорная панель, что позволяет управлять процессом воспроизведения аудио.
- В конструкции очков предусмотрен индикатор, сообщающий об уровне заряда батареи, активации режима сопряжения и прочее.
- По данным производителя, процесс полной зарядки аккумулятора занимает около часа, а одного заряда хватит примерно на 6 часов периодического использования.
- Очки имеют сопутствующее приложение, которое в режиме реального времени отображает уровень заряда аккумулятора.
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Цена умных очков Ray-Ban Stories
Умные очки Ray-Ban Stories будут поставляться в 20 вариантах с различными линзами и оправами, в том числе в стиле классических очков бренда.
Стоимость новинки зависит от выбранной модели и начинается от 299 долларов за стандартную версию.
На данном этапе очки появятся в продаже в следующих странах:
- США;
- Канада;
- Великобритания;
- Италия;
- Ирландия;
- и Австралия.
Комплект поставки включает в себя чехол со встроенной батареей, емкости которой достаточно, чтобы зарядить очки три раза. Для зарядки чехла предусмотрены интерфейс USB Type-C и комплектный кабель.