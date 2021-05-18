Не секрет, что различные природные и искусственные процессы в атмосфере Земли не только мешают наблюдению за небесными объектами, но и существенно тушат мощность лазерного излучения, направленного в космическое пространство. Проблемы подобного рода решает такой раздел физики, как адаптивная оптика.

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Оптическая система, например, телескоп, использует лазерный луч, отраженный от верхних слоев атмосферы, для регистрации внесенных атмосферой искажений, после чего с помощью зеркал сводит эти искажения к минимуму. Подобным образом можно настроить и лазерную пушку, чтобы турбулентность атмосферы меньше рассеивала лазерное излучение.

Что предложили австралийские ученые

Как заявляют ученые Исследовательской школы астрономии и астрофизики Австралийского национального университета в Канберре, у них есть возможность испытать адаптивную оптику в составе лазерной пушки для изменения орбит небольших объектов космического мусора, но нет денег на проведение работ.

Ученые уверены, что 20-кВт инфракрасный лазер сможет менять орбиты опасных объектов космического мусора размером от 1 до 10 см. Это не решит проблему накопления мусора на орбите, но поможет отсрочить скопление мусора на орбитах, которые активно используются в земных космических программах.

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Мощность луча недостаточна, чтобы повредить самолет или действующий спутник, но орбиту небольших обломков он вполне может изменить, заявляют ученые, опережая волну возможных возмущений общественности об использовании "лучей смерти".