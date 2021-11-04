На расстоянии более 12 миллиардов световых лет от Земли обнаружили воду

Вода – это одна из составляющих жизни в том виде, в каком мы ее понимаем. На самом деле воды в космическом пространстве достаточно. Но ее легко найти недалеко от Солнечной системы. А вот заглянуть дальше, в раннюю Вселенную – это "задача со звездочкой", с которой астрономы справились.

Обнаружить воду у SPT0311-58 удалось благодаря обсерватории ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Проведя важные наблюдения за дальним объектом, удалось отыскать воду и угарный газ в 12,88 миллиарда световых лет от Земли. Такое открытие свидетельствует, что уже в ранней Вселенной вода была широко распространена.

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Объект SPT0311-58 в разных диапазонах / Фото National Radio Astronomy Observatory

Вода и SPT0311-58

SPT0311-58 – это не одна, а две гигантские галактики, расположенные на расстоянии около 12,88 миллиарда световых лет от Солнца. Поэтому мы наблюдаем эти объекты такими, какими они были всего-навсего через 780 миллионов лет после Большого взрыва.

Пыль поглощает ультрафиолетовое излучение звезд в галактиках и повторно излучает его в виде фотонов дальнего инфракрасного диапазона. Это возбуждает молекулы воды, вызывая их эмиссию, что позволяет нам непосредственно фиксировать наличие Н2О.

Открытие воды и угарного газа вскоре после образования Вселенной – это важные знания, полученные учеными. Ведь именно эти химические соединения имеют решающее значение для жизни, как мы ее понимаем.