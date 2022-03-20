Сообщения начали поступать пользователям "ВКонтакте" в воскресенье. В тексте говорится о количестве жертв среди гражданского населения, в частности, детей.

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Из сообщений россияне могут узнать, что с момента начала так называемой спецоперации, российские войска не смогли выполнить никаких поставленных задач. Также приводятся данные о потерях российской армии и количестве пленных, которые скрывает власть от своих граждан.

Стоит отметить, что официальная страница ВКонтакте имеет немалую аудиторию – 12,4 миллиона подписчиков. Поэтому немало пользователей соцсети имеет шанс узнать правду о военных преступлениях России и войне в Украине.

Скриншот сообщений, полученных пользователями

Кроме информации о реальном положении вещей в Украине, в тексте также содержится призыв к гражданам России выходить на улицы, выступать против войны в Украине и требовать отставки Путина.

Пользователи соцсети также начали получать от имени официальной страницы видео, демонстрирующее жестокие последствия преступлений оккупантов.