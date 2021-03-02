Организация Proofpoint обнаружила кампанию, связанную с китайской группировкой TA413. По данным исследователей, хакерская деятельность была активна с января по февраль 2021 года. Хакеры атаковали тибетские организации по всему миру, используя вредоносное расширение для Firefox, которое похищало данные Gmail и Firefox, а затем загружало вирус в зараженные системы.

Исследователи рассказывают, что злоумышленники атаковали тибетские организации с помощью целевых фишинговых писем, которые заманивали жертв на подставные сайты, где им предлагали установить фейкове обновление для Flash, которое якобы необходимо для просмотра контента.

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Что делал вирус

Сам сайт, на который заходили жертвы, содержал код, который разделял пользователей на группы – с активным сеансом на почтовом сервисе Gmail и без него. Хакеров интересовала именно первая группа, которой в дальнейшем предлагали расширение Flash update components, которое на самом деле представляло собой вариацию легитимного расширения Gmail notifier (restartless), и было способно злоупотреблять следующими функциями:

В Gmail:

Искать электронные письма

Читать электронные письма

Архивировать электронные письма

Получать сообщения Gmail

Изменять функции звуковых и визуальных оповещений в браузере Firefox

Помечать электронные письма

Обновлять папку "Входящие"

Пересылать письма

Помечать письма как спам

Удалять сообщения

Удалить сообщение из корзины

Отправлять почту со взломанной почты

В Firefox (в зависимости от предоставленных прав):

Доступ к данным пользователя для всех сайтов

Показ сообщений

Доступ к просмотру и изменению настроек конфиденциальности

Доступ к вкладкам браузера

Однако на этом атака не заканчивалась. Расширение также загружало и устанавливало на зараженный компьютер вирус ScanBox. Это старый вредный инструмент на базе PHP и JavaScript, который уже много раз использовался в атаках китайских хакеров. Последний зарегистрированный случай использования ScanBox датируется 2019 годом, когда аналитики Recorded Future заметили атаки на посетителей пакистанских и тибетских сайтов.

ScanBox может отслеживать посетителей определенных сайтов, считывать нажатие клавиш на клавиатуре компьютера, движение и нажатие клавиш мыши, а также красть пользовательские данные, которые могут быть использованы в будущих атаках.