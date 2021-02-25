В парашюте марсохода Perseverance было закодировано секретное сообщение. Интернет-пользователи сумели расшифровать его за 6 часов.

Системный инженер НАСА Аллен Чен рассказал, что сотрудники агентства иногда оставляют в своей работе скрытые сообщения, которые можно найти и расшифровать.

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Что зашифровали ученые

Мы надеемся, что наши усилия и наши разработки не только открывают невероятные возможности для науки, но и могут вдохновить других... Поэтому мы приглашаем всех вас попробовать и показать, что у вас получилось,

– предложил Аллен Чен.

Секрет раскрыли IT-студент Абела Паф и его отец. На кадрах спуска марсохода НАСА на Красную планету видно необычный окрас парашюта. Оказалось, что красные и белые шевроны, расположенные в виде концентрических колец – это двоичный код.

@NASAPersevere @NASA My father and I found these three words hidden in the patterns of the lander's parachute ! — Abela_Paf (@FrenchTech_paf) February 22, 2021

"Решайтесь на большие поступки", – написано на парашюте. Эта фраза из речи американского президента Теодора Рузвельта является девизом реактивного движения (JPL) NASA.

Девиз изображен на трех внутренних кольцах парашюта, а на внешнем отражаются буквы и цифры: 34 11 58 N 118 31 октября W. Это географические координаты JPL: 34°11'58"N 118°10'31"W.

Главный инженер Perseverance Адам Штельцнер из Лаборатории реактивного движения НАСА подтвердил правильность дешифровки.

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY — Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021

Однако это не единственное, что спрятали инженеры в конструкции Perseverance. Лучи солнца на плакате, что содержат микросхему с именами и сообщениями землян, написаны алфавитом Морзе и означают фразу "Исследуем как единое целое". На пластине на его шасси спрятано "семейный портрет" всех марсоходов NASA: Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance, Ingenuity.