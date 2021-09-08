В специальный релиз вошли не только смартфоны, но и некоторые другие устройства и комплектующие. Цены такие: 3 950 долларов за коробку, где главной "звездой" был Samsung Galaxy Z Fold3 и 2 550 долларов за коробку с Z Flip3. Купить их можно было в официальном магазине Samsung.

Интересно Как выбрать лучший ноутбук для учебы

Продано за 5 секунд

Как заявила компания позже, все смартфоны распродали всего за 5 секунд. Следующая партия поступит в продажу 17 сентября.

В комплекте присутствуют:

специальная версия складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 или Z Flip3,

часы Samsung Galaxy Watch4,

наушники Galaxy Buds2,

устройство для беспроводной зарядки три в одном,

кожаный защитный чехол,

ремешок,

другие аксессуары.

Комплектация Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 Thom Browne Edition / Фото Samsung



Согласно статистике, наибольшей популярностью новинки пользуются у молодой аудитории. Около 49 процентов смартфонов Galaxy Z Fold3 заказывают именно клиенты в возрасте от 20 до 30 лет. На Galaxy Z Flip3 приходится 57 процентов заказов от молодежи.

Это и не удивительно, ведь Samsung развернула активную рекламную кампанию, в рамках которой ее новинки можно было увидеть в различных сериалах и фильмах, например, на Netflix, в том числе и в шоу, ориентированных на подростков.

Напомним, смартфоны Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 презентовали 11 августа. Смарт-часы Galaxy Watch 4 и наушники Galaxy Buds 2 представили на той же презентации.