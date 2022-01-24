В японском городе Ниигата стартовал пилотный проект по использованию новой платежной системы в десяти магазинах. Мэр города даже смог лично убедиться в эффективности новой разработки.

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Как работает новая система

Расположенный на стойке кафе планшет с камерой в течение нескольких секунд распознал владельца банковской карты в медицинской маске и списал необходимую сумму с его счета. Эксперимент будет продолжаться до середины февраля, магазины стимулируют покупателей участвовать путем предоставления разнообразных бонусов и подарков. На территории университета в Осаке такой платежный терминал также работает.

Система получила предварительное название BioPay. Компания Glory рассчитывает продолжить ее использование в магазинах, лишенных кассовых аппаратов и продавцов. Клиенты будут обслуживать себя самостоятельно, расплачиваясь на выходе в терминале посредством процедуры сканирования лица. Снимать маску для этого тоже не нужно.

Важно! Для работы с BioPay необходимо пройти предварительную регистрацию, привязав к банковскому счету изображение лица.

Недавно с помощью машинного обучения команда научных сотрудников из Китая и Австралии научила алгоритм определять, сколько лет человеку и сколько ему осталось жить. Для этого программе достаточно просканировать сетчатку человеческого глаза.