HTC, что это такое: распиаренный Desire 22 Pro оказался совсем не флагманом

HTC хотела выпустить новый смартфон в апреле, однако перенесла на июнь. Тайваньский производитель обещал флагман, ориентированный на технологии виртуальной и дополненной реальности. И если с последним все хорошо, то с первым не сложилось.

HTC потеряла свои позиции на рынке смартфонов и впоследствии почти перестала выпускать их, сосредоточившись на бюджетных моделях для отдельных рынков. Однако периодически все же выпускала гаджеты, выделявшиеся среди других. Последним таковым был U12+ в 2018 году.

Интересно Слухи подтверждены: HTC действительно готовит флагманский смартфон и уже рассказала, каким он будет

HTC Desire 22 Pro

Новый смартфон не может похвастаться флагманскими характеристиками.

В основе лежит процессор SoC Snapdragon 695 – восьмиядерный чип, созданный по 6-нанометровой технологии. Несмотря на то, что он относительно новый – выпущен в октябре 2021 года – это не решение для флагманов. Его устанавливают в бюджетные модели по цене от 250 до 400 долларов.

– восьмиядерный чип, созданный по 6-нанометровой технологии. Несмотря на то, что он относительно новый – выпущен в октябре 2021 года – это не решение для флагманов. Его устанавливают в бюджетные модели по цене от 250 до 400 долларов. HTC Desire 22 Pro получил экран с диагональю 6,6 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 герц.

Основная камера имеет три датчика разрешением 64, 13 и 5 мегапикселей .

. Судя по рендерам, перископного модуля нет, значит "оптический зум" будет достигаться за счет различий фокусных расстояний разных объективов.

Набор памяти только один: 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной .

. В конфигурации устройства также защита в соответствии со степенью IP67, действительно не часто встречающейся в моделях такого уровня.

Аккумулятор емкостью 4520 миллиампер-часов.

Поддерживается как беспроводная, так и обратная зарядка.

Работает всё на Android 12.

Виртуальная и дополненная реальности – где они

На этапе маркетинговой кампании HTC обещала, что новый смартфон будет ориентирован на виртуальную и дополненную реальность. В Desire 22 Pro установлены приложения Vive Avatar для создания виртуальных аватаров и Vive Wallet для управления цифровыми активами. Также производитель рекомендует использовать смартфон в качестве VR-контроллера для очков Vive Flow.

Цена

За новинку компания просит 405 долларов, что сегодня составляет почти 12 тысяч гривен.