Как стало ранее известно, Google разрабатывает собственный чип Whitechapel, чтобы получить больший контроль над своими устройствами – дольше их обновлять, лучше настроить и оптимизировать. По слухам, ее производительность соответствует производительности SoC Snapdragon 870. Также оба смартфоны получат адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6e и поддержку 5G. Именно на нем и работать новые смартфоны компании.

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Характеристики Google Pixel 6

Базовая модель серии оснащена экраном AMOLED диагональю 6,4 дюйма.

Смартфон получил 8 гигабайт оперативной памяти и накопитель объемом 128 или 256 гигабайт.

Фронтальная камера с разрешением 8 мегапикселей.

Основная представлена ​​двумя датчиками разрешением 50 и 12 мегапикселей. Объективы, соответственно, широкоугольный и сверхширокоугольный.

Также в этой модели установили аккумулятор емкостью 4614 мА·ч.

Характеристики Google Pixel 6 Pro

Характеристики Pro-версии выглядят интереснее.

Объем оперативной памяти составил 12 гигабайт.

Объем встроенной флэш-памяти – 128, 256 или 512 гигабайт.

Емкость аккумулятора – 5000 мА·ч.

Экран POLED (Plastic OLED) с диагональю 6,71 дюйма.

Фронтальная камера – 12-мегапиксельная.

В основной применяются датчики разрешением 50 мегапикселей, 48 мегапикселей (с телеобъективом) и 12 мегапикселей (с сверхширокоугольным объективом).

Google Pixel 6 / Рендери FPT

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro станут первыми смартфонами с Android 12.

Google будет обновлять эти модели в течение 5 лет. То есть в теории со временем они должны получить Android 16, а последний, пятый год будут получать только обновления безопасности. Такая программная поддержка сравнима с программной поддержкой Apple своих смартфонов.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro пока далеки от выпуска. Начало продаж ожидается не ранее октября.