Раскрыть глаза на войну: решение для родственников из России, которых нет сил переубеждать

1 марта 2022 , 21:02
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Источник:

Телеграм-канал Dubilet

Дмитрий Дубилет, соучредитель Monobank, на своем телеграм-канале рассказал о новой идее, призванной открыть глаза родственникам и знакомым украинцев, которые проживают в России и верят российской пропаганде.

Суть решения состоит в контакте с такими людьми с помощью специальной службы. Дмитрий Дубилет объясняет: если у вас нет сил звонить им самостоятельно и разубеждать, вот инструмент, который позволит несколько автоматизировать этот процесс.

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Что делать и как это работает

  • Переходим в бот "Звонок другу".
  • Жмем "Начать".
  • Отправляем до 10 номеров своих родственников/друзей из России или Беларуси за раз.
  • Все они получат звонок на телефон, во время которого прослушают заранее записанное сообщение.

Сообщение, которое транслируют россиянам: видео

Как сообщает Дмитрий Дубилет, голос на записи – не робот. Он принадлежит реальному человеку – госпоже Марии, с которой "производили оценку населения в прошлой мирной жизни".

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Автор: Олександр Гайдамашко