Суть решения состоит в контакте с такими людьми с помощью специальной службы. Дмитрий Дубилет объясняет: если у вас нет сил звонить им самостоятельно и разубеждать, вот инструмент, который позволит несколько автоматизировать этот процесс.
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Что делать и как это работает
- Переходим в бот "Звонок другу".
- Жмем "Начать".
- Отправляем до 10 номеров своих родственников/друзей из России или Беларуси за раз.
- Все они получат звонок на телефон, во время которого прослушают заранее записанное сообщение.
Сообщение, которое транслируют россиянам: видео
- После этого будет отправлено SMS-сообщение со ссылкой на телеграм-канал "Правда о войне в Украине".
Как сообщает Дмитрий Дубилет, голос на записи – не робот. Он принадлежит реальному человеку – госпоже Марии, с которой "производили оценку населения в прошлой мирной жизни".
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