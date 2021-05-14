Греческий историк Страбон, посетивший Плутониум, описывал, что из арки здания выползал зловещий плотный туман. В него он бросил купленных жертвенных воробьев, и те немедленно умерли. А вот священнослужители проходили через этот туман невредимыми. Это действо поражало публику, подкрепляя их веру в божеств.

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В чем секрет

Такие места были разбросаны по всей территории Средиземноморья. Руины же этого храма и подземную пещеру обнаружили еще в 2011 году по характерным признакам: птицы, которые пролетали мимо, умирали в полете.



Так сегодня выглядят руины храма / Фото Archaeological and Anthropological Sciences

Выяснилось, что глубоко под землей есть трещины, из которых сочится углекислый газ вулканического происхождения. Внутри пещеры стабильный микроклимат, нет движения воздуха, поэтому газ накапливается на протяжении многих тысячелетий. Вход в пещеру обустраивали в виде амфитеатра, чтобы тяжелый газ стелился внизу, а зрители сидели в безопасности наверху.

Самая высокая концентрация газа наблюдается на рассвете, когда, скорее всего, и проводили жертвоприношения.

Затем он нагревается солнцем и рассеивается в течение дня.

Ключевым моментом является толщина слоя газа – уже на высоте 10 сантиметров от земли концентрация падает ниже 35 процентов.

На высоте в 40 сантиметров достигает вполне безопасной концентрации.

Жрецов набирали из высоких людей, также они, вероятно, становились на большие камни, чтобы обезопасить себя от действия газа.

А вот животные, включая и мощных быков с их склоненными к земле головами, были обречены – смерть наступала с первыми же вдохами.



Реконструкция храма / Фото reddragonsmedia

Это было эффектное театрализованное зрелище, которое демонстрировало пастве "силу и могущество" божеств. Хотя от самого храма остались только руины, внутри пещеры концентрация углекислого газа по-прежнему составляет 86-91 процент и находиться там смертельно опасно.